Le riz sous pression

Le riz est l’une des céréales les plus consommées à travers la planète. En Suisse, il provient majoritairement d’Italie. Mais depuis peu, certains agriculteurs fribourgeois se sont lancés dans l’aventure et cultivent du riz dans la région des Trois-Lacs. Si le changement climatique permet la production du riz en Suisse, elle risque de mettre à mal celle du risotto italien. Reportages de part et d’autre de la frontière. ■