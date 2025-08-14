Bouleyres et la peur des chiens

Tribune libre

A propos d’une mésaventure en Bouleyres.

Par ce dimanche caniculaire, une petite balade en forêt s’impose. Quoi de mieux pour commencer la journée? Après trois quarts d’heure de marche, une pause sur un banc, pourquoi pas. Mais voilà qu’un gros chien noir me tourne autour et personne à l’horizon. Après un moment de peur, une dame d’un âge respectable se pointe. Je lui fais part très gentiment de ma crainte, sur quoi elle me répond très sèchement que je n’ai rien à faire en forêt si j’ai peur des chiens! Très poliment, je lui réponds que je pensais que la forêt était ouverte à tout le monde…

Sur ce passent deux personnes de couleur faisant leur jogging et, d’un air très malhonnête, mon interlocutrice me lance: «Et de ceux-ci, vous en avez aussi peur?» J’ai été vraiment…