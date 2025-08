COURSE DE MONTAGNE. Nouvelle performance d’Axelle Genoud à Thyon-Dixence. Dimanche, la Châteloise de 19 ans s’est classée 4e – et première Suissesse – d’une course accaparée par les Kényanes et Kényans (n.d.l.r.: six sur six sur les podiums). De bon augure à deux mois d’une probable première participation aux Mondiaux de trail, dans les Pyrénées espagnoles. QD