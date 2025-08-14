Des sociétés de développement (SD), le canton en dispose depuis plus d’un siècle. «Fribourg Tourisme a célébré en 2024 ses 125 ans», rappelle le directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Pierre-Alain Morard. Il souligne aussi que les SD, «souvent associées à des entreprises de transports», font figure de pionnières du tourisme suisse. «Ce qui a suscité leur création est le besoin de faire exister le tourisme à l’extérieur de leur territoire par de l’accueil, de l’information et des manifestations.»

Directeur du Musée gruérien, Serge Rossier observe que les SD sont apparues dans le canton de Vaud avant d’être créées à l’intérieur de nos frontières. Naissent ainsi les premières structures à Morat, Fribourg, puis Charmey en 1900. Deux ans plus tard, c’est une société de…