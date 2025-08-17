DES MAINS EN OR

Télévision
Philippe est un écrivain reconnu, dont la vie se déroulait sans accrocs: une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, un manoir parisien... Et surtout, une entrée imminente à l’Académie Française.
Lundi, à 20 h 45, sur RTS 1.
Télévision
Du 13 au 17 août, Prayoud accueillera le 28e Giron des jeunesses veveysannes, placé sous le signe des jeux de société. Ce hameau de Châtel-Saint-Denis vibrera au rythme d’un programme d’animations variées, pour la quatrième édition organisée dans le chef-lieu. Avec un budget de 1,2 million de franc…