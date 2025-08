LUTTE SUISSE. Les week-ends à succès se suivent et se ressemblent pour Mélissa Suchet. Samedi à Zofingen (AG), la Grandvillardine de 19 ans a fini au rang 4 (avec 56,75 points, quatre passes gagnées et deux nulles) d’une fête remportée par la jeune Schwytzoise Eveline Linggi (59,00). Elle coiffe ainsi sa huitième couronne de la saison, sa vingtième au total. Il reste un rendez-vous – ce samedi à Boveresse (NE) – avant la fête fédérale à Huttwil (BE) le 24 août prochain. QD