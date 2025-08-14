La Terre vue de l’espace

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H
Des allers-retours entre l’œil du satellite et celui de la micro caméra permettent de mieux comprendre les conditions qui font de la Terre, la seule planète habitable, la seule à abriter une telle biodiversité. En prenant de la hauteur, les aurores boréales révèlent la présence de l’atmosphère qui agit comme bouclier protecteur. L’homme se distingue parmi toutes ces espèces grâce à son empreinte qu’il laisse sur les paysages. Certains rassemblements comme le festival Burning Man ou les grands pèlerinages sont d’une telle ampleur qu’ils sont eux aussi repérables dans l’espace. Un peu partout sur la planète, le sol porte les stigmates de l’exploitation des ressources naturelles par l’homme. Les images satellites témoignent aussi du bouleversement climatique et de…