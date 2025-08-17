Les frères Buntschu à la barre de Bussard Immobilier

Après Roger Bussard et Pierrette Buntschu, c’est la troisième génération qui a récemment repris les rênes de l’agence immobilière implantée en Gruyère depuis 1969. Interview d’Adrien et de Grégoire Buntschu.

YANN GUERCHANIK

ENTREPRISE. Pour eux, l’immobilier est une histoire de famille. Après leur grand-père et leur mère, Adrien et Grégoire Buntschu ont repris cette année les commandes de l’agence Bussard Immobilier. La PME familiale, qui siège à Bulle et qui possède une succursale à Charmey, ne fait pas que dans le chalet. Dans une région en plein boum, elle propose aussi bien des appartements neufs que des maisons individuelles. Interview croisée des frères jumeaux de 35 ans.

Votre agence clame ce slogan: «La force de l’héritage.» Concrètement, en quoi cet héritage familial…