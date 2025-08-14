Nouveau restaurateur à la Croix-Fédérale

LE CRÊT. Fermé depuis la fin du mois de juillet en raison de travaux, l’hôtel-restaurant de la Croix-Fédérale au Crêt ouvrira à nouveau ses portes le 22 août. Propriétaire, la commune de La Verrerie confiera à cette occasion les clés de l’établissement à Nurtekin Taner, qui gère deux autres restaurants dans le canton. Il succédera à Huzeyin Zengingül. Ce dernier était en place depuis 2021. «Il a décidé de lever le pied après avoir beaucoup travaillé au restaurant», explique le syndic Marc Fahrni. Le Veveysan ajoute que le désormais ancien responsable restera encore quelques mois afin d’assurer la transition.

Les habitués ne devraient pas constater une énorme différence, puisque le chef Marcel Meuwly restera en cuisine. Une grande partie de l’équipe actuelle poursuit d’ailleurs…