Tous dans la même galère: les Gremaud participent ce samedi à l’Inferno Triathlon

La famille Gremaud participe à l’exigeant Inferno Triathlon samedi dans l’Oberland bernois.

Un défi de 150 kilomètres pour ces Glânois «un peu hyperactifs», fous de sport et de musique.

Rencontre avec cinq compétiteurs ayant trouvé l’équilibre entre efforts et plaisirs de la vie.

VALENTIN THIÉRY

OMNISPORTS. Ces Glânois ont entre 27 et 55 ans. Ils habitent à Ursy, Vuarmarens ou Prez-vers-Siviriez. Philippe est fromager, Yvan automaticien et sa femme Joëlle laborantine, tandis que leur fille Lisa est ostéopathe. Tous raffolent de la montagne. A cette famille Gremaud s’est greffé sans souci le Sarinois Baptiste Neuhaus, également issu d’une tribu soudée de sportifs. Sans souci non plus, ses beaux-parents et l’oncle l’ont accepté. «Quand on s’est rencontrés avec Lisa, j’avais un peu peur de…