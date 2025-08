Tribune libre

Incompréhension et colère

A propos de l’HFR, de son personnel soignant et du plan d’assainissement des finances de l’Etat.

Récemment, j’ai été soigné à l’hôpital de Riaz dans le service de médecine interne pour un séjour de cinq semaines. Ce service est celui que le Conseil d’Etat envisage de fermer dans le but de réaliser des économies à l’HFR. Cette longue hospitalisation m’a permis de voir et d’apprécier l’immense travail du personnel soignant qui œuvre dans des conditions très difficiles de pression, de réduction des moyens, de manque de considération et de respect de la part de sa hiérarchie et du Conseil d’Etat.

Je voudrais tout d’abord remercier et féliciter tout ce personnel, pour ses compétences, sa rigueur, sa solidarité, sa patience et l’aide donnée aux patients, avec en…