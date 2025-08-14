Une année encore bien chargée

Lisa Gremaud et Baptiste Neuhaus agrémenteront-ils leur saison avec un podium à l’Inferno Triathlon samedi? Fin avril, la Glânoise a fini deuxième sur le 36 kilomètres du premier Colombettes Trail que son copain a gagné, comme le 29 km du Villars Ultraks en juillet.

Pour la suite, ils feront les mêmes efforts: l’Ultraks de Zermatt (49 kilomètres et 3600 m de dénivelé positif), le Tour des Dents-du-Midi (57 km et 3700 m de D +) et le Trail des Templiers (80 km et 3429 m de D +). «Je n’ai pas forcément de rêve dans le trail. Juste l’ambition de voir jusqu’où je peux aller. Je suis dans ce sport depuis une bonne année. Je suis encore en apprentissage. Un jour, je testerai le 100 km, voire plus», lance l’ancien triathlète. De son côté, Lisa Gremaud est tombée sous le charme du 90 km du…