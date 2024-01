Un simulateur de pilotage de ballon sur le point d’être inauguré à Château-d’Œx

L’Espace Ballon de Château-d’Œx l’avait dit. Il voulait «redynamiser et diversifier son offre» après une fermeture de près d’une année pour cause de rénovations. L’objectif semble réussi grâce, notamment, à sa collaboration avec la Haute école d'ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR). Une équipe multidisciplinaire, composée de cinq personnes de quatre métiers différents, a développé un simulateur de pilotage en réalité virtuelle prenant en compte la direction des vents. Leur travail concrétise ainsi l’idée du designer Christophe Moinat et de l’ingénieur informatique Frédéric Daenzer.

«Notre but était de modéliser précisément les vents dans la vallée reliant Château-d’Œx à Gruyères. En tenant compte de la topographie, nous avons créé un maillage numérique, mètre par mètre, de…