Concert pour les 100 ans de la mort de Fauré

CORPATAUX. Pour marquer le centenaire de la disparition de Gabriel Fauré, l’ensemble vocal Elégance (en collaboration avec l’ensemble Emocio) est en tournée avec un concert qui met en lumière non seulement le célèbre compositeur, mais aussi certains de ses élèves, comme Maurice Ravel, Nadia Boulanger, Charles Koechlin, Florent Schmitt, Reynaldo Hahn… Sous la direction de Pascal Crittin et avec le pianiste Lionel Monnet, ce programme «Autour du piano de Fauré» sera donné le mercredi 12 juin à l’église de Corpataux (20 h). Renseignements et réservations: www.emocio.ch. EB