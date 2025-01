L’UDC dit oui au SIC

VOTATIONS. Les membres du comité central de l’UDC Fribourg se sont réunis mercredi soir à Planfayon pour évoquer les deux prochains objets soumis en votation fédérale et cantonale le 9 février. Concernant l’initiative populaire «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires» lancée par les Jeunes Vert·e·x·s Suisse, le parti s’est montré défavorable à l’idée à l’unanimité. Il décrit un texte «totalement imprécis et irréaliste», menant à «des hausses massives des prix».

Les participants étaient plus partagés concernant le crédit de 56 millions lié à la construction du centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC). L’objet a finalement été accepté (13 oui, 11 non et 6 abstentions). VAC